فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية يحقق المركزين الثاني والثالث برالي عسير 2019

في المرحلة الأولى من السباق.. بفارق زمني يسير عن متصدر جدول الترتيب

على الرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في أولى أيام انطلاقة رالي عسير ٢٠١٩ وذلك على مستوى الترتيب العام للمتسابقين، بفارق زمني يسير عن متصدر جدول الترتيب.

وبلغ عدد المتسابقين (٤٥) متسابقاً، وذلك في أولى خطوات الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة تؤكد على المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثانية لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.