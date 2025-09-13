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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

تسلمها وزير الخارجية خلال استقباله سفير المنامة بالمملكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:06 PM

خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

تسلمها وزير الخارجية خلال استقباله سفير المنامة بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,393

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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