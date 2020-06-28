تعرف على تفاصيل حديث "الصحة" عن كورونا في مؤتمر اليوم

عُقد، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي شارك فيه كل من الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور عبدالله القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حيث أبان المتحدث الرسمي لـ"الصحة" أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 وهي 3989 حالة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 182493 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 56187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2277 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة

وأضاف د. "العبدالعالي" أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف 487 حالة، والرياض 389 حالة، والدمام 320 حالة، ومكة المكرمة 310 حالة، والطائف 275 حالة، والمدينة المنورة 186 حالة، والمبرز 183 حالة، وخميس مشيط 171 حالة، والقطيف 151 حالة، وجدة 121 حالة، وأبها 120 حالة، وحفر الباطن 104 حالة، ونجران 90 حالة، والظهران 78 حالة، والخبر 76 حالة، وصفوى 74 حالة، وبيشة 73 حالة، ومحايل عسير51 حالة، وبريدة 50 حالة، والجبيل 46 حالة، وحائل 41 حالة، وعنيزة 34 حالة، وتبوك 25 حالة، ووادي الدواسر 23 حالة، وينبع 20 حالة، وجازان 20 حالة، وشرورة 18 حالة، وبقيق 17 حالة، وأبو عريش 16 حالة، وصامطة 16 حالة، والرس 15 حالة، ورجال ألمع 15 حالة، وصبيا 15 حالة، والمجاردة 13 حالة، والنماص 13 حالة، والخرج 12 حالة، والأسياح 11 حالة، وظهران الجنوب 10 حالات، وبيش 10 حالات، ورابغ 10 حالات، والجفر 9 حالات، ومهد الذهب 9 حالات، والباحة 8 حالات، وبللسمر 8 حالات، ورأس تنورة 8 حالات، والمخواة 7 حالات، والبكيرية 7 حالات، والمذنب 7 حالات، وعيون الجواء 7 حالات، ورياض الخبراء 7 حالات، وأحد رفيدة 7 حالات، والنعيرية 7 حالات، وعرعر 7 حالات، والنبهانية 6 حالات، والبشائر 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وأحد المسارحة 6 حالات، وحوطة بني تميم 6 حالات، وساجر 6 حالات، وثادق 6 حالات، وبلجرشي 5 حالات، وقيا 5 حالات، وسراة عبيدة 5 حالات، وتنومة 5 حالات، وحبونا 5 حالات، ورفائع الجمش 5 حالات، والبدائع 4 حالات، والقنفذة 4 حالات، والقريع 4 حالات، وتربة 4 حالات، وأم الدوم 4 حالات، والمضة 4 حالات، وخليص 4 حالات، والحناكية 3 حالات، وضرية 3 حالات، والمظيلف 3 حالات، ورنية 3 حالات، والحرجة 3 حالات، وبارق 3 حالات، وتثليث 3 حالات، ورويضة العرض 3 حالات، والقرى حالتان، وسكاكا حالتان، وطبرجل حالتان، وثريبان حالتان، والخرمة حالتان، والمويه حالتان، والسحن حالتان، وظلم حالتان، وسلوى حالتان، والقيصومة حالتان، والشنان حالتان، والعارضة حالتان، والطوال حالتان، والشعبة حالتان، ورفحاء حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والمندق، وقلوة، ودومة الجندل، والعلا، وخيبر، وقصيباء، وعقلة الصقور، والقوز، والمحاني، والفرشة، وتبالة، والخفجي، والرقعي، والحائط، والشملي، والدرب، والموسم، والريث، وضمد، وفيفاء، والكامل، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، والدوادمي، ووثيلان، والبدع.

وأشار إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى 124755 حالة بإضافة 2627 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 1551 حالة، بإضافة 40 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 1608025 فحص مخبري دقيق.

وقال بأن الحالات المسجلة وعددها 3989 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 35% والذكور 65%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغون 84%.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالات الحرجة والتي تتراوح أعدادها ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، تعد أعداداً مرتفعة، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي، وبشكل مستمر، وهناك مراكز وطنية متخصصة في هذا المجال للتعامل مع هذه العملية، وإدارة مثل هذه الأمو التي تتعلق بهذه الحالات، وهذه الجائحة العالمية ومدى الحاجة للأسرة في العناية المركزة، ونلاحظ أن هذه الأعداد في الفترة الأخيرة مستقرة، وهي حالات مرتبطة بالحالات التي أصيبت وتم تسجيل حالات خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أننا لاحظنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر، مضيفاً أنه في الأيام الأخيرة خلال شهر يونيو وتحديداً في منتصفه نسجل مستوى ما بين 1 و1.5 تقريباً وفي مستوى متذبذب مستمر، وهذا الأمر يتزامن مع السلوكيات الصحية التي نلتزم بها أو نتخلى عنها والخبراء دائماً ما ينصحون بأن تكون المستويات تحت المستوى 1 فبالتالي تكون فرص الانتشار أقل وأقل سرعة، وحالياً وخلال الأيام الأخيرة نلاحظ بعضاً من الارتفاع، وهو الأمر الذي يجعلنا دائماً على حذر والتذكير بالالتزام بالسلوكيات الصحية لجعل المنحنى يتجه بالاتجاه السليم نزولاً تحت المستوى 1.

وأشار الدكتور "العبدالعالي" إلى أنه أيضاً في المقابل تم رصد ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي خلال شهر يونيو ترتفع من مستوى الـ 1500 إلى الـ 3000 والـ 4000 حالة.

وجدّد د. "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

واختتم المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 9994206 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 5062145 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 499024 حالة.

من جانبه أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أن البروتكولات الصحية الوقائية تعد من أهم الركائز للحد من انتشار الفيروس بالمجتمعات والقطاعات، مبيناً أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات كافة عملوا على صياغة بروتكولات صحية وقائية للحد من فيروس كورونا تحت شعار وضمن مرحلة "نعود بحذر".

وبين الدكتور "القويزاني" أن صياغة هذه البروتكولات تمت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى فهم الاحتياج وطبيعة المجال والنشاط وتقييم مواطن الخطورة، والمرحلة الثانية دراسة أفضل التجارب العالمية وأفضل الممارسات الدولية للحد من انتشار هذا الفيروس في هذا المجال، والمرحلة الثالثة صياغة البروتوكول وعرضه على اللجان المعنية واعتماده ونشره، مشيرا إلى أن هذه البروتوكولات شملت جميع القطاعات من قطاعات عامة ومساجد وأعمال إدارية ومكتبية ومطاعم ومقاهي ومقاولات ودور الإيواء الاجتماعي والنقل بشتى أنواعه.

ولفت النظر إلى أن عدد البروتوكولات بلغت قرابة الـ 40 برتوكولاً في المجالات والقطاعات كافة، مشدداً على أن هذه البروتوكولات لن تكون ذات فعالية إذا لم يتم تطبيقها من الأفراد والمجتمعات والقطاعات الحكومية والخاصة كافة.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن البروتوكولات سواءً كانت ارتداء كمامة أو أداب السعال والعطاس أو غسيل الأيدي أو التباعد الجسدي والاجتماعي تقي بإذن الله من الإصابة من الفيروس، كما تخفف من انتشار الفيروس في المجتمعات، وتحمي الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وقصور الكلى والكبد ومن يستعمل أدوية مهبطة للمناعة ومنهم من نقل له أعضاء، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مهيباً بالجميع استشعار المسؤولية بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن الوصول لهذه البروتوكولات عن يكون طريق زيارة موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.