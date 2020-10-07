الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر

توقّع رياحاً من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من سواحل مكة وتبوك وجازان

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، بإذن الله، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة والباحة وعسير واليمن.

وأضاف الحصيني؛ عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من سواحل مناطق: مكة المكرّمة وجازان وتبوك وشمال الشرقية والربع الخالي والكويت ونجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.