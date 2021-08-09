واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.
وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.
وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.
وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.
وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".