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واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن

تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن
سبق

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
07:14 PM

واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن

تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وتقدم المساعدات عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً لـ"رويترز".

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