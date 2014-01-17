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السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

أكدت وقوفها إلى جانب الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي
سبق

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:28 PM
اخر تعديل
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
05:02 PM

السعودية تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

أكدت وقوفها إلى جانب الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,179

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

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