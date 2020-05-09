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{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.. آية فهم البعض أنها "الأواني"

المعنى المقصود هو كل ما يعان به الخلق من متاع

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية السابعة من سورة الماعون يقول الله تبارك وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، ويفهم البعض أن المقصود بـ"الماعون" هو جمع مواعين أي الأواني، ولكن المعنى هو ما يعان به الخلق، ويصرف على معونتهم من الأموال والأمتعة، وكل ما ينتفع به، فهو لا يضر إعطاؤه على العارية أو الهبة كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.. آية فهم البعض أنها "الأواني"
سبق

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية السابعة من سورة الماعون يقول الله تبارك وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، ويفهم البعض أن المقصود بـ"الماعون" هو جمع مواعين أي الأواني، ولكن المعنى هو ما يعان به الخلق، ويصرف على معونتهم من الأموال والأمتعة، وكل ما ينتفع به، فهو لا يضر إعطاؤه على العارية أو الهبة كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:30 PM

{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.. آية فهم البعض أنها "الأواني"

المعنى المقصود هو كل ما يعان به الخلق من متاع

A A A
عيسى الحربي - الرياض
7
14,486

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية السابعة من سورة الماعون يقول الله تبارك وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، ويفهم البعض أن المقصود بـ"الماعون" هو جمع مواعين أي الأواني، ولكن المعنى هو ما يعان به الخلق، ويصرف على معونتهم من الأموال والأمتعة، وكل ما ينتفع به، فهو لا يضر إعطاؤه على العارية أو الهبة كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحة به.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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