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النادي السعودي في "بيرث" يقيم ركنًا عن ثقافات المملكة في احتفال بمناسبة عيد الأضحى

أقامته الجمعية العربية الأسترالية

أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية ركنًا عن الثقافة السعودية، وذلك في الاحتفال الخاص بعيد الأضحى المبارك وتعدُّد الثقافات، الذي أقامته الجمعية العربية الأسترالية في المدينة. وأقيم الاحتفال في قلب المدينة؛ ليكون مكانًا متاحًا لجميع الزوار.

حضر الركن السعودي عدد من وجهاء ووزراء الولاية، يتقدمهم وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا، والقنصل الأمريكي في الولاية ديفيد جينر، وكذلك السيناتور سو لاينز عضو مجلس الشيوخ بالولاية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

وافتُتح المهرجان الساعة الـ١١ صباحا، وبدأ الحضور بزيارة ركن النادي السعودي الذي يحتوي على معلومات عن ثقافة السعودية وتطورها.

وجمع الركن معلومات عن الثقافة السعودية، مثل الثقافة الحجازية، والمنطقة الوسطى النجدية، والثقافة الشرقية، وكذلك الجنوبية والشمالية؛ إذ تمثل تلك الأركان العمق الثقافي للمملكة وتنوعها. وتم عرض صور وفيديوهات، وبعض المعروضات التي تمثل تلك المناطق.

كما ضم الركن جزءًا يحكي عن الرؤية السعودية لعام 2030، والمشاريع التي ستقام في السعودية، مشكلاً صورة مشرفة عن التطور الذي تعيشه السعودية ومستقبلها المشرق. وتم تقديم القهوة والتمر بشكل مجاني لكل من يزور ركن النادي.

فيما حظي الركن باهتمام ورعاية كبيرة من وجهاء الولاية؛ إذ عبَّر وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا في كلمة له عن مدى سعادته بهذا العمل الطلابي، وتنوُّع الثقافة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والركن المقام بهذا الخصوص. كما جاء حديث القنصل الأمريكي خلال زيارته الركن السعودي ليؤكد مدى انبهاره بما رآه من عمل منظَّم.

ومن جهته، أكد سليم يوسف، رئيس الجمعية العربية الأسترالية، أن هذا الاحتفال الذي حضره أكثر من ٦٠٠٠ شخص يشكل تنوع الثقافات، معربًا عن سعادته بمشاركة النادي السعودي بهذا الاحتفال؛ لما تحتل السعودية من عمق استراتيجي بالمنطقة. كما وعد بأن الاحتفال في العام القادم سيكون بهذا المستوى وأعلى.

بدوره، قال فلاح بن غازي الشمري، رئيس النادي السعودي في ولاية غرب أستراليا: "الركن السعودي الذي أُقيم كان يهدف إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، وكذلك إبراز جهود السعودية من خلال ترؤسها مجموعة العشرين، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط بالمجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، وذلك باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة بالملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي".


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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النادي السعودي في "بيرث" يقيم ركنًا عن ثقافات المملكة في احتفال بمناسبة عيد الأضحى
سبق

أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية ركنًا عن الثقافة السعودية، وذلك في الاحتفال الخاص بعيد الأضحى المبارك وتعدُّد الثقافات، الذي أقامته الجمعية العربية الأسترالية في المدينة. وأقيم الاحتفال في قلب المدينة؛ ليكون مكانًا متاحًا لجميع الزوار.

حضر الركن السعودي عدد من وجهاء ووزراء الولاية، يتقدمهم وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا، والقنصل الأمريكي في الولاية ديفيد جينر، وكذلك السيناتور سو لاينز عضو مجلس الشيوخ بالولاية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

وافتُتح المهرجان الساعة الـ١١ صباحا، وبدأ الحضور بزيارة ركن النادي السعودي الذي يحتوي على معلومات عن ثقافة السعودية وتطورها.

وجمع الركن معلومات عن الثقافة السعودية، مثل الثقافة الحجازية، والمنطقة الوسطى النجدية، والثقافة الشرقية، وكذلك الجنوبية والشمالية؛ إذ تمثل تلك الأركان العمق الثقافي للمملكة وتنوعها. وتم عرض صور وفيديوهات، وبعض المعروضات التي تمثل تلك المناطق.

كما ضم الركن جزءًا يحكي عن الرؤية السعودية لعام 2030، والمشاريع التي ستقام في السعودية، مشكلاً صورة مشرفة عن التطور الذي تعيشه السعودية ومستقبلها المشرق. وتم تقديم القهوة والتمر بشكل مجاني لكل من يزور ركن النادي.

فيما حظي الركن باهتمام ورعاية كبيرة من وجهاء الولاية؛ إذ عبَّر وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا في كلمة له عن مدى سعادته بهذا العمل الطلابي، وتنوُّع الثقافة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والركن المقام بهذا الخصوص. كما جاء حديث القنصل الأمريكي خلال زيارته الركن السعودي ليؤكد مدى انبهاره بما رآه من عمل منظَّم.

ومن جهته، أكد سليم يوسف، رئيس الجمعية العربية الأسترالية، أن هذا الاحتفال الذي حضره أكثر من ٦٠٠٠ شخص يشكل تنوع الثقافات، معربًا عن سعادته بمشاركة النادي السعودي بهذا الاحتفال؛ لما تحتل السعودية من عمق استراتيجي بالمنطقة. كما وعد بأن الاحتفال في العام القادم سيكون بهذا المستوى وأعلى.

بدوره، قال فلاح بن غازي الشمري، رئيس النادي السعودي في ولاية غرب أستراليا: "الركن السعودي الذي أُقيم كان يهدف إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، وكذلك إبراز جهود السعودية من خلال ترؤسها مجموعة العشرين، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط بالمجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، وذلك باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة بالملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي".


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:38 PM

النادي السعودي في "بيرث" يقيم ركنًا عن ثقافات المملكة في احتفال بمناسبة عيد الأضحى

أقامته الجمعية العربية الأسترالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام النادي السعودي في مدينة بيرث الأسترالية ركنًا عن الثقافة السعودية، وذلك في الاحتفال الخاص بعيد الأضحى المبارك وتعدُّد الثقافات، الذي أقامته الجمعية العربية الأسترالية في المدينة. وأقيم الاحتفال في قلب المدينة؛ ليكون مكانًا متاحًا لجميع الزوار.

حضر الركن السعودي عدد من وجهاء ووزراء الولاية، يتقدمهم وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا، والقنصل الأمريكي في الولاية ديفيد جينر، وكذلك السيناتور سو لاينز عضو مجلس الشيوخ بالولاية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، وعامة المجتمع الأسترالي في مدينة بيرث.

وافتُتح المهرجان الساعة الـ١١ صباحا، وبدأ الحضور بزيارة ركن النادي السعودي الذي يحتوي على معلومات عن ثقافة السعودية وتطورها.

وجمع الركن معلومات عن الثقافة السعودية، مثل الثقافة الحجازية، والمنطقة الوسطى النجدية، والثقافة الشرقية، وكذلك الجنوبية والشمالية؛ إذ تمثل تلك الأركان العمق الثقافي للمملكة وتنوعها. وتم عرض صور وفيديوهات، وبعض المعروضات التي تمثل تلك المناطق.

كما ضم الركن جزءًا يحكي عن الرؤية السعودية لعام 2030، والمشاريع التي ستقام في السعودية، مشكلاً صورة مشرفة عن التطور الذي تعيشه السعودية ومستقبلها المشرق. وتم تقديم القهوة والتمر بشكل مجاني لكل من يزور ركن النادي.

فيما حظي الركن باهتمام ورعاية كبيرة من وجهاء الولاية؛ إذ عبَّر وزير الدفاع والسياحة والثقافات المتعددة بول بابليا في كلمة له عن مدى سعادته بهذا العمل الطلابي، وتنوُّع الثقافة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والركن المقام بهذا الخصوص. كما جاء حديث القنصل الأمريكي خلال زيارته الركن السعودي ليؤكد مدى انبهاره بما رآه من عمل منظَّم.

ومن جهته، أكد سليم يوسف، رئيس الجمعية العربية الأسترالية، أن هذا الاحتفال الذي حضره أكثر من ٦٠٠٠ شخص يشكل تنوع الثقافات، معربًا عن سعادته بمشاركة النادي السعودي بهذا الاحتفال؛ لما تحتل السعودية من عمق استراتيجي بالمنطقة. كما وعد بأن الاحتفال في العام القادم سيكون بهذا المستوى وأعلى.

بدوره، قال فلاح بن غازي الشمري، رئيس النادي السعودي في ولاية غرب أستراليا: "الركن السعودي الذي أُقيم كان يهدف إلى نشر الثقافة السعودية للمجتمع الأسترالي، وإبراز أهم ما تتميز به السعودية من مكانة، وكذلك إبراز جهود السعودية من خلال ترؤسها مجموعة العشرين، إضافة إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ ليؤكد أن النادي السعودي بالولاية من أهم أهدافه الانخراط بالمجتمع الأسترالي، والتعريف بثقافة السعودية وما تتميز به، وذلك باهتمام ومتابعة من الملحقية الثقافية بأستراليا متمثلة بالملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي".


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