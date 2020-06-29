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إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

"المالية" حدَّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:52 AM

إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

"المالية" حدَّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا.

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