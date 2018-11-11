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تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات

كانا قد أقدما على تهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة

نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات كانا قد أقدما على تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من:

1- يوسف فراج سعد مسلم. 2 - محمد عبدالله عودة عواد - مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما؛ وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين: يوسف فراج سعد مسلم ومحمد عبدالله عودة عواد, اليوم الأحد الموافق 3/ 3/1440هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات كانا قد أقدما على تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من:

1- يوسف فراج سعد مسلم. 2 - محمد عبدالله عودة عواد - مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما؛ وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين: يوسف فراج سعد مسلم ومحمد عبدالله عودة عواد, اليوم الأحد الموافق 3/ 3/1440هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
02:13 PM

تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات

كانا قد أقدما على تهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيرًا بمهربي مخدرات كانا قد أقدما على تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من:

1- يوسف فراج سعد مسلم. 2 - محمد عبدالله عودة عواد - مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما؛ وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين: يوسف فراج سعد مسلم ومحمد عبدالله عودة عواد, اليوم الأحد الموافق 3/ 3/1440هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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