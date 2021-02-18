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الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء

قال المركز: الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:00 PM

الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء

قال المركز: الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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