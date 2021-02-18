الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء
قال المركز: الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:00 PM
الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء
قال المركز: الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.