"الدارة" تُعيد نشر خبر لـ "أم القرى" عمره 64 عاماً

يتعلّق بإنشاء مديرية الأمن مكتباً لاستعلامات الحجاج

أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، نشر خبر عمره 64 عاماً؛ كانت قد نشرته "أم القرى" في الثاني من ذي الحجة عام 1374 هـ، حول إنشاء مديرية الأمن العام مكتباً لاستعلامات الحجاج.

ووفق حساب "الدارة" على "تويتر" يعود خبر إنشاء المكتب لتاريخ ١٣٧٤هـ (١٩٥٥م)؛ حيث قالت "أم القرى" في خبرها: "أنشأت مديرية الأمن العام مكتباً لاستعلامات الحجاج برئاسة عبدالعزيز برعي؛ لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويتوافر به مترجمون للغات عدة؛ للإجابة عن استفسارات الحجاج وخدمتهم في عرفات ومِنى، ويعمل نهاراً وليلاً".

وتُولي القيادة السعودية عنايةً فائقة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وذلك منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز -طيّب الله ثراه- وتبعه أبناؤه البررة، الملوك: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله- جميعاً، إلى عهدنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.