يدمة.. مطالبات بافتتاح بنوك لقلة الصرافات

في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران والتي تضم مراكز وهجراً عدة بافتتاح بنوك، فوجئوا بقيام أحد البنوك بسحب صرافَتَيْن تابعة له، واللتان كانتا بمبنى الضمان الاجتماعي "القديم"، فيما تشهد محافظة يدمة نشاطاً تجارياً كبيراً دون وجود بنوك.



وقال أحد المواطنين لـ"سبق" إن المحافظة لا يوجد بها إلا صرافَتَيْن للبنك الذي سحبهما وصراف آخر لأحد البنوك، وفي غالب الأوقات إما متعطلة أو خالية من النقود، ما يتسبب في الازدحام الشديد.



وناشد الأهالي مؤسسة النقد العربي بالبحث عن حلول ترفع عنهم مشقة السفر إلى نجران ٤٠٠ كلم ذهاباً وإياباً.



جدير بالذكر أن المحافظة لم يُفتح فيها بنك، وتشكو من قلة الخدمات المصرفية والبنكية، رغم موقع محافظة يدمة الجغرافي، إذ تحد من الشمال والغرب منطقة عسير، ومن الجنوب محافظة ثار، ومن الشرق محافظة وادي الدواسر .