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تركيا ماضية في غيّها.. وبحريتها تجري مناورة بالذخيرة الحية في شرق المتوسط

تتزامن مع تدريبات لليونان وإيطاليا وقبرص وفرنسا بالمنطقة

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط في أول يومين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوتر مع اليونان.

وبينت البحرية التركية أن التدريبات ستجري قبالة ساحل الإسكندرونة الواقعة إلى الشمال الشرقي من قبرص، وفقاً لـ"رويترز".


من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أن "إرسال طائرات عسكرية فرنسية إلى الشطر اليوناني من قبرص يخالف المعاهدات الخاصة بالسيطرة على الجزيرة وإدارتها بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1960".

وأضاف أن "الموقف الفرنسي يشجع اليونان وقبرص بشكل خطير على تصعيد التوتر في المنطقة".

ويشتبك تركيا واليونان البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع مرير على السيطرة على مناطق في شرق البحر المتوسط، وقد تصاعد هذا النزاع بعد أن أرسلت أنقرة سفينة للمسح السيزمي إلى منطقة محل نزاع هذا الشهر، في خطوة اعتبرتها أثينا مخالفة للقوانين.

ومع اتساع نطاق النزاع أعلنت فرنسا، أمس، أنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

تركيا التدريبات العسكرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا ماضية في غيّها.. وبحريتها تجري مناورة بالذخيرة الحية في شرق المتوسط
سبق

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط في أول يومين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوتر مع اليونان.

وبينت البحرية التركية أن التدريبات ستجري قبالة ساحل الإسكندرونة الواقعة إلى الشمال الشرقي من قبرص، وفقاً لـ"رويترز".


من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أن "إرسال طائرات عسكرية فرنسية إلى الشطر اليوناني من قبرص يخالف المعاهدات الخاصة بالسيطرة على الجزيرة وإدارتها بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1960".

وأضاف أن "الموقف الفرنسي يشجع اليونان وقبرص بشكل خطير على تصعيد التوتر في المنطقة".

ويشتبك تركيا واليونان البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع مرير على السيطرة على مناطق في شرق البحر المتوسط، وقد تصاعد هذا النزاع بعد أن أرسلت أنقرة سفينة للمسح السيزمي إلى منطقة محل نزاع هذا الشهر، في خطوة اعتبرتها أثينا مخالفة للقوانين.

ومع اتساع نطاق النزاع أعلنت فرنسا، أمس، أنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:26 PM

تركيا ماضية في غيّها.. وبحريتها تجري مناورة بالذخيرة الحية في شرق المتوسط

تتزامن مع تدريبات لليونان وإيطاليا وقبرص وفرنسا بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها ستجري تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط في أول يومين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوتر مع اليونان.

وبينت البحرية التركية أن التدريبات ستجري قبالة ساحل الإسكندرونة الواقعة إلى الشمال الشرقي من قبرص، وفقاً لـ"رويترز".


من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أن "إرسال طائرات عسكرية فرنسية إلى الشطر اليوناني من قبرص يخالف المعاهدات الخاصة بالسيطرة على الجزيرة وإدارتها بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1960".

وأضاف أن "الموقف الفرنسي يشجع اليونان وقبرص بشكل خطير على تصعيد التوتر في المنطقة".

ويشتبك تركيا واليونان البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع مرير على السيطرة على مناطق في شرق البحر المتوسط، وقد تصاعد هذا النزاع بعد أن أرسلت أنقرة سفينة للمسح السيزمي إلى منطقة محل نزاع هذا الشهر، في خطوة اعتبرتها أثينا مخالفة للقوانين.

ومع اتساع نطاق النزاع أعلنت فرنسا، أمس، أنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

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