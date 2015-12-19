"آل فهيد" يرعى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

أكد جهود "التعليم" في تعليمها ونشرها وتعزيز مكانتها عالمياً

نيابةً عن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، رعى نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية والتواصل الحضاري)، تزامناً مع المناسبة العالمية.

وأكد نائب وزير التعليم المكلّف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي بالغ الاهتمام والرعاية باللغة العربية، وذلك من منطلق كون المملكة مهدَ الإسلام والعروبة، وقلب العالمين الإسلامي والعربي، وقبلة أكثر من مليار مسلم، مبيناً أن اللغة العربية تمثّل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية، مؤكداً على استمرار جهود وزارة التعليم في ترسيخها في مناهج التعليم وتعزيزها في الخطط الدراسية.

وقال "آل فهيد": أن "واجبنا تجاه اللغة العربية يجب أن يكون كبيراً لتحقيق المستهدفات الوطنية والتاريخية، وأن تتجدد أساليب التعليم لتشجيع ممارسة اللغة العربية في الأنشطة القرائية والأدبية والإنتاج القصصي والدرامي بشكل راقٍ، وأن يتم تشجيع القراءة الأدبية الإثرائية وجعلها جزءاً أساسياً من صميم العمل المدرسي ومن ركائز المنهج، وأن نعتني كثيراً بتنمية هذا النشاط على مستوى الأسرة والمدرسة والمؤسسات، إلى جانب الاهتمام بالمسرح والمسابقات الأدبية ومنافسات الإلقاء وتنشيط حب الأدب العربي بقصصه ورواياته وشعره ونثره، إضافة إلى الاهتمام بإعداد المعلمين في جميع التخصصات في لغتهم العربية ليكونوا مصدر ثراء لغوي ينمي لغة الأبناء تطويراً وتعزيزاً".

وفي ختام كلمته أكد على التطلع لتحقيق الأهداف والجهود والمبادرات التي تسعى الوزارة إليها؛ لإبراز طاقة اللغة العربيّة لدى الطلاب والطالبات بوسائل حديثة عصريّة المدخل والعرض والتناول.

واستعرض سعد القحطاني نيابة عن الأمين العام للمجمع عبدالله الوشمي، جهود المملكة في خدمة اللغة العربية من خلال إنشاء كليات وأقسام علمية متخصصة في الجامعات السعودية تُعنى بتعليم اللغة العربية وآدابها، وإنشاء معاهد لتعليم اللغة لغير الناطقين بها داخل المملكة وخارجها، إلى جانب إنشاء كراسي علمية تُعنى باللغة العربية في بعض الجامعات السعودية، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات، إضافة إلى دعم المنظمات العربية والإسلامية الدولية التي تهتم بنشر اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، وعقد الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة لمعالجة قضايا نشر اللغة العربية، ودعم أعمال الترجمة إلى العربية.

وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً يبرز مجهودات الوزارة في تطوير مناهج اللغة العربية، ومسرحية تعبيرية قدمتها مجموعة من الطلاب والطالبات، كما شهد الحفل تكريم الإدارة العامة لتعليم الرياض وتعليم المدينة المنورة، لجهودهما في خدمة اللغة العربية، إلى جانب تكريم الشاعرة منى بنت عائض البدراني، ومخرج المسرحية علي بن يزيد الخضيري، والراعي شركة تطوير للخدمات التطويرية.