أثارت ضجة .. صورة سيلفي جمعت حفار قبور عراقياً مع ميت

رفعت دعوى قضائية ضدّه اتهمته بانتهاك حرمة الموتى

أثارت صورة سيلفي لحفّار قبور عراقي مع ميت في محافظة النجف، ضجة في العراق، وردوداً شعبية ورسمية، لا سيما بعد اتهام "الدفان" بانتهاك حرمة الموتى.

وقال موقع "العربية"، إنه في ردٍّ على هذا التصرف، قام محامٍ من أهالي النجف برفع دعوى قضائية قبل يومين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدفان علي العمية الكعبي؛ الذي اشتهر بفيديوهاته وصوره الساخرة عبر صفحته على "فيسبوك".

وذكرت وثيقة صادرة عن الادعاء العام في محافظة النجف - جنوبي بغداد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمية؛ أن "التقاط سيلفي مع ميت" يعد تشويهاً واعتداءً على حرمة الموتى، التي لطالما كانت محل اهتمام الأديان السماوية.

من جانبه ردَّ علي؛ على التعليقات بشأن الصورة وعلى الدعوى، قائلاً في "بوست" نشره على حسابه على "فيسبوك"، الأحد، إن الشخص الذي ظهر في الصورة حي يُرزق، وإن الصورة التُقطت منذ أكثر من سنة، متهماً مَن رفع الدعوى بأنه يسعى إلى قطع رزقه.