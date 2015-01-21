النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أثارت ضجة .. صورة سيلفي جمعت حفار قبور عراقياً مع ميت

رفعت دعوى قضائية ضدّه اتهمته بانتهاك حرمة الموتى

أثارت صورة سيلفي لحفّار قبور عراقي مع ميت في محافظة النجف، ضجة في العراق، وردوداً شعبية ورسمية، لا سيما بعد اتهام "الدفان" بانتهاك حرمة الموتى.

وقال موقع "العربية"، إنه في ردٍّ على هذا التصرف، قام محامٍ من أهالي النجف برفع دعوى قضائية قبل يومين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدفان علي العمية الكعبي؛ الذي اشتهر بفيديوهاته وصوره الساخرة عبر صفحته على "فيسبوك".

وذكرت وثيقة صادرة عن الادعاء العام في محافظة النجف - جنوبي بغداد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمية؛ أن "التقاط سيلفي مع ميت" يعد تشويهاً واعتداءً على حرمة الموتى، التي لطالما كانت محل اهتمام الأديان السماوية.

من جانبه ردَّ علي؛ على التعليقات بشأن الصورة وعلى الدعوى، قائلاً في "بوست" نشره على حسابه على "فيسبوك"، الأحد، إن الشخص الذي ظهر في الصورة حي يُرزق، وإن الصورة التُقطت منذ أكثر من سنة، متهماً مَن رفع الدعوى بأنه يسعى إلى قطع رزقه.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أثارت ضجة .. صورة سيلفي جمعت حفار قبور عراقياً مع ميت
سبق

أثارت صورة سيلفي لحفّار قبور عراقي مع ميت في محافظة النجف، ضجة في العراق، وردوداً شعبية ورسمية، لا سيما بعد اتهام "الدفان" بانتهاك حرمة الموتى.

وقال موقع "العربية"، إنه في ردٍّ على هذا التصرف، قام محامٍ من أهالي النجف برفع دعوى قضائية قبل يومين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدفان علي العمية الكعبي؛ الذي اشتهر بفيديوهاته وصوره الساخرة عبر صفحته على "فيسبوك".

وذكرت وثيقة صادرة عن الادعاء العام في محافظة النجف - جنوبي بغداد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمية؛ أن "التقاط سيلفي مع ميت" يعد تشويهاً واعتداءً على حرمة الموتى، التي لطالما كانت محل اهتمام الأديان السماوية.

من جانبه ردَّ علي؛ على التعليقات بشأن الصورة وعلى الدعوى، قائلاً في "بوست" نشره على حسابه على "فيسبوك"، الأحد، إن الشخص الذي ظهر في الصورة حي يُرزق، وإن الصورة التُقطت منذ أكثر من سنة، متهماً مَن رفع الدعوى بأنه يسعى إلى قطع رزقه.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:43 AM

أثارت ضجة .. صورة سيلفي جمعت حفار قبور عراقياً مع ميت

رفعت دعوى قضائية ضدّه اتهمته بانتهاك حرمة الموتى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,103

أثارت صورة سيلفي لحفّار قبور عراقي مع ميت في محافظة النجف، ضجة في العراق، وردوداً شعبية ورسمية، لا سيما بعد اتهام "الدفان" بانتهاك حرمة الموتى.

وقال موقع "العربية"، إنه في ردٍّ على هذا التصرف، قام محامٍ من أهالي النجف برفع دعوى قضائية قبل يومين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدفان علي العمية الكعبي؛ الذي اشتهر بفيديوهاته وصوره الساخرة عبر صفحته على "فيسبوك".

وذكرت وثيقة صادرة عن الادعاء العام في محافظة النجف - جنوبي بغداد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمية؛ أن "التقاط سيلفي مع ميت" يعد تشويهاً واعتداءً على حرمة الموتى، التي لطالما كانت محل اهتمام الأديان السماوية.

من جانبه ردَّ علي؛ على التعليقات بشأن الصورة وعلى الدعوى، قائلاً في "بوست" نشره على حسابه على "فيسبوك"، الأحد، إن الشخص الذي ظهر في الصورة حي يُرزق، وإن الصورة التُقطت منذ أكثر من سنة، متهماً مَن رفع الدعوى بأنه يسعى إلى قطع رزقه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة