اليابان: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 11 شخصًا

كانوا من بين 206 مسافرين عادوا من الصين الأربعاء الماضي

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، إصابة ثلاثة يابانيين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان وسط الصين، بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل مجموع حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة إلى 11 حالة.

وقال مسؤولون من الوزارة في مؤتمر صحفي: إن الأشخاص الثلاثة الذين نُقلوا إلى المستشفى كانوا من بين 206 مسافرين عادوا إلى اليابان الأربعاء الماضي في أول رحلة إخلاء من ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد.

وأضافوا أن من بين المرضى الثلاثة، رجلًا في الخمسينيات من العمر، كان يشتكي من ألم في حلقه وأصيب بعد ذلك بحرارة، قبل أن يتم فحصه والتأكد من إصابته بالفيروس؛ في حين أن رجلًا آخر في الأربعينيات من العمر وامرأة في الخمسينيات من العمر ثبتت إصابتهما بالفيروس دون أن تظهر عليهما أية أعراض.

ولفت المسؤولون إلى أن هذه هي الحالات الأولى في اليابان التي يتم فيها تأكيد إصابة أشخاص مصابين بالفيروس دون أعراض.