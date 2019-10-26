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"مجمع الملك عبدالله" يُشرف طبيًّا على شباب الأخضر السعودي

ضمن المعسكر الإعدادي بمصر للمشاركة بتصفيات كأس آسيا

شارك قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، ضمن المعسكر الإعدادي بمصر للاعبي المنتخب السعودي لفئة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019.

وأتت المشاركة بعد دعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأخصائي العلاج الطبيعي عمر سلطان، المتخصص بالإصابات الرياضية؛ ليكون أحد أعضاء الفريق الطبي الخاص بالمنتخب السعودي؛ لمباشرة حالات الإصابات الرياضية للاعبين داخل المعسكر لا سمح الله.

من جهته أفاد رئيس قسم التأهيل والعلاج الطبيعي يوسف عارف، عن استعداد القسم لأي مشاركة توعوية وتثقيفية ورياضية ووطنية، وبما يعود بالنفع والفائدة للوطن وأفراده، منتهزًا الفرصة بذلك في تقديم شكره وتقديره للمشرف العام الدكتور خالد الثمالي، على متابعته المستمرة للقسم، وتوجيهاته الدائمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية بجودة عالية وبتقنيات حديثة للمرضى والمراجعين تفوق الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي العالمية، ودعمه أيضًا للقسم في المشاركات التوعوية والتثقيفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في الإشراف على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا.

يذكر أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، يتميز بكوادر طبية وفنية ذات مؤهلات عالية ومدربة في أفضل الجامعات المتخصصة في التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، كما أنه لدى القسم العديد من الإسهامات المجتمعية داخل المجمع وخارجه في توعية المجتمع بالمحافل الصحية العالمية، والمشاركات في الإشراف الطبي على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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"مجمع الملك عبدالله" يُشرف طبيًّا على شباب الأخضر السعودي
سبق

شارك قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، ضمن المعسكر الإعدادي بمصر للاعبي المنتخب السعودي لفئة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019.

وأتت المشاركة بعد دعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأخصائي العلاج الطبيعي عمر سلطان، المتخصص بالإصابات الرياضية؛ ليكون أحد أعضاء الفريق الطبي الخاص بالمنتخب السعودي؛ لمباشرة حالات الإصابات الرياضية للاعبين داخل المعسكر لا سمح الله.

من جهته أفاد رئيس قسم التأهيل والعلاج الطبيعي يوسف عارف، عن استعداد القسم لأي مشاركة توعوية وتثقيفية ورياضية ووطنية، وبما يعود بالنفع والفائدة للوطن وأفراده، منتهزًا الفرصة بذلك في تقديم شكره وتقديره للمشرف العام الدكتور خالد الثمالي، على متابعته المستمرة للقسم، وتوجيهاته الدائمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية بجودة عالية وبتقنيات حديثة للمرضى والمراجعين تفوق الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي العالمية، ودعمه أيضًا للقسم في المشاركات التوعوية والتثقيفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في الإشراف على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا.

يذكر أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، يتميز بكوادر طبية وفنية ذات مؤهلات عالية ومدربة في أفضل الجامعات المتخصصة في التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، كما أنه لدى القسم العديد من الإسهامات المجتمعية داخل المجمع وخارجه في توعية المجتمع بالمحافل الصحية العالمية، والمشاركات في الإشراف الطبي على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
04:31 PM

"مجمع الملك عبدالله" يُشرف طبيًّا على شباب الأخضر السعودي

ضمن المعسكر الإعدادي بمصر للمشاركة بتصفيات كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شارك قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، ضمن المعسكر الإعدادي بمصر للاعبي المنتخب السعودي لفئة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019.

وأتت المشاركة بعد دعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأخصائي العلاج الطبيعي عمر سلطان، المتخصص بالإصابات الرياضية؛ ليكون أحد أعضاء الفريق الطبي الخاص بالمنتخب السعودي؛ لمباشرة حالات الإصابات الرياضية للاعبين داخل المعسكر لا سمح الله.

من جهته أفاد رئيس قسم التأهيل والعلاج الطبيعي يوسف عارف، عن استعداد القسم لأي مشاركة توعوية وتثقيفية ورياضية ووطنية، وبما يعود بالنفع والفائدة للوطن وأفراده، منتهزًا الفرصة بذلك في تقديم شكره وتقديره للمشرف العام الدكتور خالد الثمالي، على متابعته المستمرة للقسم، وتوجيهاته الدائمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية بجودة عالية وبتقنيات حديثة للمرضى والمراجعين تفوق الخدمات المقدمة في مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي العالمية، ودعمه أيضًا للقسم في المشاركات التوعوية والتثقيفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في الإشراف على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا.

يذكر أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمجمع الملك عبدالله الطبي، يتميز بكوادر طبية وفنية ذات مؤهلات عالية ومدربة في أفضل الجامعات المتخصصة في التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، كما أنه لدى القسم العديد من الإسهامات المجتمعية داخل المجمع وخارجه في توعية المجتمع بالمحافل الصحية العالمية، والمشاركات في الإشراف الطبي على المسابقات الرياضية الوطنية دوليًّا في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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