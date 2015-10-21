"مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" تعرّف غداً في مؤتمر صحفي بالنسخة الخامسة من المبادرة

سيتناولون مجالات المبادرة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية

تستضيف وكالة الأنباء السعودية يوم غدٍ الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للتعريف ببرنامج إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.

وسيشارك في المؤتمر الذي سيعقد في مركز مؤتمرات (واس)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس، والرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي، فيما يدر الحوار الأستاذة ريما المديرس.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر جدول أعمال الدورة الخامسة من المبادرة المزمع عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية"، وسيتناولون مجالات المبادرة ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية واطلاعهم على برنامج المبادرة في نسختها الخامسة التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، إذ يشهد قطاعات متعددة في المملكة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

يُذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تجمع قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، وسيتضمن جدول المبادرة مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.