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القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض

أثناء مباشرته إجراءات ضَبْط مخالفة "الحد من التجمعات"

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن، وإصابته باستخدام سلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف، والقبض عليه بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق)؛ فجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن، وإصابته باستخدام سلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف، والقبض عليه بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق)؛ فجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:23 AM
اخر تعديل
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
07:32 AM

القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض

أثناء مباشرته إجراءات ضَبْط مخالفة "الحد من التجمعات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن، وإصابته باستخدام سلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف، والقبض عليه بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق)؛ فجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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