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‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020

تتضمن أبرز إنتاجاتها المسلسل السعودي "إف بي أي"

أعلنت شركة "انتغرال"، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والحصرية والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة جوّي TV التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

ويعتبر المسلسل السعودي الكوميدي "إف بي أي (FBI)"، أحد إنتاجات جوّيTV، من أبرز البرامج التي ستعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلم واحد، وهو منع أي فتاة من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث في مواقف محرجة وكوميدية.

إضافة إلى ذلك، تتحضر منصّة جوّي TV لإصدار العديد من البرامج الحصرية الأخرى، من بينها الكويتي الدرامي "عودة من 2038"، والأفلام المصرية: الكوميدي الخيالي "حياتي مبهدلة"، والكوميدي "سلاح التلميذ"، والدرامي الكوميدي "إنت إيه"، والفيلم اللبناني "تشويش".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ"انتغرال" ماركوس غولدر: إن "الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج الحصرية التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها"، مؤكداً أن "انتغرال" تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّيTV، عبر إضافة العديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع استراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً.

وأضاف: أن "انتغرال تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، والذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب السعودية".

يُذكر أن منصّة جوّي TV توفّر للمستخدم أكثر من 20.000 محتوى فيديو، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرق متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، يمكن زيارة www.jawwy.tv وتحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية لطلب جهازك المنزلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020
سبق

أعلنت شركة "انتغرال"، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والحصرية والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة جوّي TV التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

ويعتبر المسلسل السعودي الكوميدي "إف بي أي (FBI)"، أحد إنتاجات جوّيTV، من أبرز البرامج التي ستعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلم واحد، وهو منع أي فتاة من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث في مواقف محرجة وكوميدية.

إضافة إلى ذلك، تتحضر منصّة جوّي TV لإصدار العديد من البرامج الحصرية الأخرى، من بينها الكويتي الدرامي "عودة من 2038"، والأفلام المصرية: الكوميدي الخيالي "حياتي مبهدلة"، والكوميدي "سلاح التلميذ"، والدرامي الكوميدي "إنت إيه"، والفيلم اللبناني "تشويش".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ"انتغرال" ماركوس غولدر: إن "الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج الحصرية التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها"، مؤكداً أن "انتغرال" تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّيTV، عبر إضافة العديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع استراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً.

وأضاف: أن "انتغرال تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، والذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب السعودية".

يُذكر أن منصّة جوّي TV توفّر للمستخدم أكثر من 20.000 محتوى فيديو، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرق متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، يمكن زيارة www.jawwy.tv وتحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية لطلب جهازك المنزلي.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
06:08 PM

‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020

تتضمن أبرز إنتاجاتها المسلسل السعودي "إف بي أي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "انتغرال"، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والحصرية والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة جوّي TV التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

ويعتبر المسلسل السعودي الكوميدي "إف بي أي (FBI)"، أحد إنتاجات جوّيTV، من أبرز البرامج التي ستعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلم واحد، وهو منع أي فتاة من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث في مواقف محرجة وكوميدية.

إضافة إلى ذلك، تتحضر منصّة جوّي TV لإصدار العديد من البرامج الحصرية الأخرى، من بينها الكويتي الدرامي "عودة من 2038"، والأفلام المصرية: الكوميدي الخيالي "حياتي مبهدلة"، والكوميدي "سلاح التلميذ"، والدرامي الكوميدي "إنت إيه"، والفيلم اللبناني "تشويش".

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ"انتغرال" ماركوس غولدر: إن "الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج الحصرية التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها"، مؤكداً أن "انتغرال" تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّيTV، عبر إضافة العديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع استراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً.

وأضاف: أن "انتغرال تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، والذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب السعودية".

يُذكر أن منصّة جوّي TV توفّر للمستخدم أكثر من 20.000 محتوى فيديو، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرق متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، يمكن زيارة www.jawwy.tv وتحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية لطلب جهازك المنزلي.

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