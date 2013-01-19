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كأس آسيا : عمان تنتفض بثلاثية في مرمى تركمنستان وتتأهل لدور الـ16

تمكن منتخب عمان الأول لكرة القدممن بلوغ دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المُقامة في دولة الإمارات بعد فوزه على نظيره تركمنستان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد.

احرز احمد كانو الهدف الاول للمنتخب العماني في الدقيقة 19 من زمن الشوط الاول قبل أن يعادل انادوردييف النتيجة لمنتخبه تركمنستان.

وفي الدقيقة 84 اضاف محسن صالح الهدف الثاني لعمان فيما اختتم مسلسل الاهداف اللاعب محمد المسلمي مضيفا الهدف العماني الثالث عند الدقيقة 90.

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كأس آسيا : عمان تنتفض بثلاثية في مرمى تركمنستان وتتأهل لدور الـ16
سبق

تمكن منتخب عمان الأول لكرة القدممن بلوغ دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المُقامة في دولة الإمارات بعد فوزه على نظيره تركمنستان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد.

احرز احمد كانو الهدف الاول للمنتخب العماني في الدقيقة 19 من زمن الشوط الاول قبل أن يعادل انادوردييف النتيجة لمنتخبه تركمنستان.

وفي الدقيقة 84 اضاف محسن صالح الهدف الثاني لعمان فيما اختتم مسلسل الاهداف اللاعب محمد المسلمي مضيفا الهدف العماني الثالث عند الدقيقة 90.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
07:09 PM

كأس آسيا : عمان تنتفض بثلاثية في مرمى تركمنستان وتتأهل لدور الـ16

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
4
4,207

تمكن منتخب عمان الأول لكرة القدممن بلوغ دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المُقامة في دولة الإمارات بعد فوزه على نظيره تركمنستان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد.

احرز احمد كانو الهدف الاول للمنتخب العماني في الدقيقة 19 من زمن الشوط الاول قبل أن يعادل انادوردييف النتيجة لمنتخبه تركمنستان.

وفي الدقيقة 84 اضاف محسن صالح الهدف الثاني لعمان فيما اختتم مسلسل الاهداف اللاعب محمد المسلمي مضيفا الهدف العماني الثالث عند الدقيقة 90.

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