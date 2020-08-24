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بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام

بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام.

ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط".

وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة.

وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.

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بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
سبق

بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام.

ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط".

وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة.

وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
01:12 PM

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام.

ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط".

وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة.

وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.

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