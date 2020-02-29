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كبير قضاة فلسطين: قرار السعودية وقف رحلات العمرة صحيح وينسجم مع قواعد الشريعة

"الهباش": دفع المفاسد أولى من جلب المصالح.. وهذا من أوجب واجبات ولاة الأمور

قال كبير قضاة فلسطين محمود الهباش: "إن قرار المملكة العربية السعودية وقف رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا قرار صحيح، وينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقوم في أحد أهم مبادئها على حفظ مصالح العباد، ومنع كل ما من شأنه الإضرار بهذه المصالح، ومنها حفظ الحياة، وتحريم كل ما يضر بها وفق ما يُعرف في أصول الشريعة بالكليات الخمس الضرورية، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال".

وأضاف "الهباش" في تصريح له اليوم بأن هذا القرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية؛ إذ شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في الحر الشديد الذي يمكن أن يؤذي صحة المسلمين عند الخروج في حر الشمس؛ إذ أجمع فقهاء الأمة على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من أوجب واجبات ولاة أمور المسلمين.

كبير قضاة فلسطين محمود الهباش المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف العمرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كبير قضاة فلسطين: قرار السعودية وقف رحلات العمرة صحيح وينسجم مع قواعد الشريعة
سبق

قال كبير قضاة فلسطين محمود الهباش: "إن قرار المملكة العربية السعودية وقف رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا قرار صحيح، وينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقوم في أحد أهم مبادئها على حفظ مصالح العباد، ومنع كل ما من شأنه الإضرار بهذه المصالح، ومنها حفظ الحياة، وتحريم كل ما يضر بها وفق ما يُعرف في أصول الشريعة بالكليات الخمس الضرورية، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال".

وأضاف "الهباش" في تصريح له اليوم بأن هذا القرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية؛ إذ شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في الحر الشديد الذي يمكن أن يؤذي صحة المسلمين عند الخروج في حر الشمس؛ إذ أجمع فقهاء الأمة على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من أوجب واجبات ولاة أمور المسلمين.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:43 PM

كبير قضاة فلسطين: قرار السعودية وقف رحلات العمرة صحيح وينسجم مع قواعد الشريعة

"الهباش": دفع المفاسد أولى من جلب المصالح.. وهذا من أوجب واجبات ولاة الأمور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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قال كبير قضاة فلسطين محمود الهباش: "إن قرار المملكة العربية السعودية وقف رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا قرار صحيح، وينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقوم في أحد أهم مبادئها على حفظ مصالح العباد، ومنع كل ما من شأنه الإضرار بهذه المصالح، ومنها حفظ الحياة، وتحريم كل ما يضر بها وفق ما يُعرف في أصول الشريعة بالكليات الخمس الضرورية، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال".

وأضاف "الهباش" في تصريح له اليوم بأن هذا القرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية؛ إذ شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في الحر الشديد الذي يمكن أن يؤذي صحة المسلمين عند الخروج في حر الشمس؛ إذ أجمع فقهاء الأمة على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من أوجب واجبات ولاة أمور المسلمين.

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