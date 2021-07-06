النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس

تتحرك ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"

عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس.

ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس
سبق

عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس.

ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:25 PM

إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس

تتحرك ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,647

عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس.

ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة