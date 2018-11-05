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نائب رئيس "بنفيكا" السابق يفتح النار على "خيسوس": عودته للنادي مرة أخرى عمل "لا أخلاقي" و"مشين"

شنٌ غوميز دا سيلفا، نائب رئيس نادي بنفيكا السابق، هجوماً نارياً على مدرب الهلال الحالي خورخي خيسوس عقب بعض المطالب بعودته لبنفيكا الموسم القادم.

وقال دا سيلفا في تصريحاتٍ فضائية للرد على تقارير الإعلاميين المنتمين للنادي البرتغالي عن رغبته في عودة خيسوس للنادي :" عودة خيسوس لبنفيكا مرة أخرى عمل لا أخلاقي ومشين في حق النادي البرتغالي.

وأضاف :" علينا تذكر تصريحاته عندما تولى سبورتنغ لشبونة وحديثه عن كيفية تحقيق بنفيكا للقب الدوري عندما كان مدرباً للفريق ".

وكانت مطالبات إعلامية إضافة لتقارير تناقلتها الصحف هناك عن احتمالية عودة المدرب لقيادة بنفيكا عقب نهاية تجربته مع الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نائب رئيس "بنفيكا" السابق يفتح النار على "خيسوس": عودته للنادي مرة أخرى عمل "لا أخلاقي" و"مشين"
سبق

شنٌ غوميز دا سيلفا، نائب رئيس نادي بنفيكا السابق، هجوماً نارياً على مدرب الهلال الحالي خورخي خيسوس عقب بعض المطالب بعودته لبنفيكا الموسم القادم.

وقال دا سيلفا في تصريحاتٍ فضائية للرد على تقارير الإعلاميين المنتمين للنادي البرتغالي عن رغبته في عودة خيسوس للنادي :" عودة خيسوس لبنفيكا مرة أخرى عمل لا أخلاقي ومشين في حق النادي البرتغالي.

وأضاف :" علينا تذكر تصريحاته عندما تولى سبورتنغ لشبونة وحديثه عن كيفية تحقيق بنفيكا للقب الدوري عندما كان مدرباً للفريق ".

وكانت مطالبات إعلامية إضافة لتقارير تناقلتها الصحف هناك عن احتمالية عودة المدرب لقيادة بنفيكا عقب نهاية تجربته مع الهلال.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
11:01 PM

نائب رئيس "بنفيكا" السابق يفتح النار على "خيسوس": عودته للنادي مرة أخرى عمل "لا أخلاقي" و"مشين"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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شنٌ غوميز دا سيلفا، نائب رئيس نادي بنفيكا السابق، هجوماً نارياً على مدرب الهلال الحالي خورخي خيسوس عقب بعض المطالب بعودته لبنفيكا الموسم القادم.

وقال دا سيلفا في تصريحاتٍ فضائية للرد على تقارير الإعلاميين المنتمين للنادي البرتغالي عن رغبته في عودة خيسوس للنادي :" عودة خيسوس لبنفيكا مرة أخرى عمل لا أخلاقي ومشين في حق النادي البرتغالي.

وأضاف :" علينا تذكر تصريحاته عندما تولى سبورتنغ لشبونة وحديثه عن كيفية تحقيق بنفيكا للقب الدوري عندما كان مدرباً للفريق ".

وكانت مطالبات إعلامية إضافة لتقارير تناقلتها الصحف هناك عن احتمالية عودة المدرب لقيادة بنفيكا عقب نهاية تجربته مع الهلال.

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