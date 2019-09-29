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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية شديدة تشهدها مكة

وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة

تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت جميع الأحياء.

فيما لا تزال تواصل هطولها، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

وكانت قد شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حولت شمس العصر إلى ليل دامس، فيما تركزت الأمطار على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة لمزيد من الهطولات.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية شديدة تشهدها مكة
سبق

تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت جميع الأحياء.

فيما لا تزال تواصل هطولها، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

وكانت قد شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حولت شمس العصر إلى ليل دامس، فيما تركزت الأمطار على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة لمزيد من الهطولات.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:27 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:36 PM

بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية شديدة تشهدها مكة

وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
6
4,932

تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت جميع الأحياء.

فيما لا تزال تواصل هطولها، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة.

وكانت قد شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حولت شمس العصر إلى ليل دامس، فيما تركزت الأمطار على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة لمزيد من الهطولات.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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