"تعليم المدينة" تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2018

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية، للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2018 تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، والذي يصادف الأول من مارس من كل عام، الموافق الخميس 13 / 6 / 1439 هـ.

وتشارك إدارات ومكاتب ومدارس تعليم المدينة (بنين و بنات ) في الفعاليات تحت إشراف إدارة الأمن والسلامة المدرسية، بهدف نشر ثقافة الوعي بإرشادات الأمن و قواعد السلامة في المؤسسات التعليمية .

وأوضحت مساعد مدير إدارة الأمن والسلامة تماضر طه، أن الفعاليات تسعى إلى ترسيخ مفهوم السلامة من المخاطر بأنواعها كافة والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة , وستكون بمشيئة الله في مركز المدينة المنورة للمعارض بطريق الملك عبد العزيز، وستشمل "جلسات حوارية" وعروض مرئية وأفلام وثائقية عن السلامة في المؤسسات التعليمية وسلامة المعامل المدرسية والسلامة في بيئات العمل عامة , إضافة إلى النشرات التوعوية التي تضم إرشادات هامة في الأمن والسلامة ، والمسابقات الثقافية والمجسمات ونماذج لأدوات الأمن والسلامة وكتيبات ولوحات تثقيفية، تستعرض قواعد السلامة في المدرسة والمنزل والشارع والمنتزهات والأماكن العامة .