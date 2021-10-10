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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بالسنغال

"غي": السعودية راعية الأمن والسلام وما تقدمه هو محل تقدير المسلمين عموماً

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بجمهورية السنغال الدكتور فاضل غي، الذي يزور المملكة حالياً على هامش مشاركته بمعرض الكتاب الدولي 2021م.

ورحّب "آل الشيخ" في بداية اللقاء برئيس النادي الأدبي بالسنغال، متمنياً له طيب الإقامة بالمملكة العربية السعودية بلده الثاني، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين والقائمة على الأخوة والعقيدة الإسلامية، وهي أقوى رباط وميثاق.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يوليان السنغال حكومة وشعباً عناية خاصة، والشواهد التاريخية هي أكبر دليل على هذه العناية.

من جانبه، قدم الدكتور فاضل غي الشكر للوزير على إتاحة الفرصة للسلام عليه رغم مشاغله، وما قدمه من نصائح وتوجيهات ستكون نبراساً للعمل الجاد والمثمر، مؤكداً أن المملكة وقيادتها الرشيدة هي راعية الأمن والسلام وحاملة رسالة المحبة والوئام للعالم، وما تقدمه هو محل تقدير من المسلمين كافة.

وثمّن رئيس النادي الأدبي بالسنغال الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية بالسنغال عبر الملحقية الدينية والمعهد الإسلامي العالي في لوقا، الذي يعد منارة من منارات العلم في غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن المتابعة الحثيثة لوزير الشؤون الإسلامية، كانت السبب في تميز مخرجات المعهد ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال في المجتمع السنغالي ودول غرب إفريقيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بالسنغال
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بجمهورية السنغال الدكتور فاضل غي، الذي يزور المملكة حالياً على هامش مشاركته بمعرض الكتاب الدولي 2021م.

ورحّب "آل الشيخ" في بداية اللقاء برئيس النادي الأدبي بالسنغال، متمنياً له طيب الإقامة بالمملكة العربية السعودية بلده الثاني، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين والقائمة على الأخوة والعقيدة الإسلامية، وهي أقوى رباط وميثاق.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يوليان السنغال حكومة وشعباً عناية خاصة، والشواهد التاريخية هي أكبر دليل على هذه العناية.

من جانبه، قدم الدكتور فاضل غي الشكر للوزير على إتاحة الفرصة للسلام عليه رغم مشاغله، وما قدمه من نصائح وتوجيهات ستكون نبراساً للعمل الجاد والمثمر، مؤكداً أن المملكة وقيادتها الرشيدة هي راعية الأمن والسلام وحاملة رسالة المحبة والوئام للعالم، وما تقدمه هو محل تقدير من المسلمين كافة.

وثمّن رئيس النادي الأدبي بالسنغال الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية بالسنغال عبر الملحقية الدينية والمعهد الإسلامي العالي في لوقا، الذي يعد منارة من منارات العلم في غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن المتابعة الحثيثة لوزير الشؤون الإسلامية، كانت السبب في تميز مخرجات المعهد ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال في المجتمع السنغالي ودول غرب إفريقيا.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
04:28 PM

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بالسنغال

"غي": السعودية راعية الأمن والسلام وما تقدمه هو محل تقدير المسلمين عموماً

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عبدالله العنزي - الرياض
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، رئيس النادي الأدبي مؤسس مجلة الوسطية بجمهورية السنغال الدكتور فاضل غي، الذي يزور المملكة حالياً على هامش مشاركته بمعرض الكتاب الدولي 2021م.

ورحّب "آل الشيخ" في بداية اللقاء برئيس النادي الأدبي بالسنغال، متمنياً له طيب الإقامة بالمملكة العربية السعودية بلده الثاني، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين والقائمة على الأخوة والعقيدة الإسلامية، وهي أقوى رباط وميثاق.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يوليان السنغال حكومة وشعباً عناية خاصة، والشواهد التاريخية هي أكبر دليل على هذه العناية.

من جانبه، قدم الدكتور فاضل غي الشكر للوزير على إتاحة الفرصة للسلام عليه رغم مشاغله، وما قدمه من نصائح وتوجيهات ستكون نبراساً للعمل الجاد والمثمر، مؤكداً أن المملكة وقيادتها الرشيدة هي راعية الأمن والسلام وحاملة رسالة المحبة والوئام للعالم، وما تقدمه هو محل تقدير من المسلمين كافة.

وثمّن رئيس النادي الأدبي بالسنغال الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية بالسنغال عبر الملحقية الدينية والمعهد الإسلامي العالي في لوقا، الذي يعد منارة من منارات العلم في غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن المتابعة الحثيثة لوزير الشؤون الإسلامية، كانت السبب في تميز مخرجات المعهد ورسالته القائمة على الوسطية والاعتدال في المجتمع السنغالي ودول غرب إفريقيا.

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