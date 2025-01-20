النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر فيديو نادراً للقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت

تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً على متن البارجة "كوينسي" بقناة السويس

نشرت السفارة الأمريكية في الرياض عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادراً يعود لعام 1945، ويظهر لقاءً بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

وقالت السفارة: "منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة. يمكنكم استخدام الهاشتاقات #معا_في2020 و#الذكرى_75_كوينسي لمشاركتنا قصصكم حول الشراكة الأمريكية السعودية. #معاً_في2020".

وتابعت السفارة: "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020".

السفارة الأمريكية بالرياض الملك عبدالعزيز آل سعود الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة الأمريكية بالرياض تنشر فيديو نادراً للقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت
سبق

نشرت السفارة الأمريكية في الرياض عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادراً يعود لعام 1945، ويظهر لقاءً بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

وقالت السفارة: "منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة. يمكنكم استخدام الهاشتاقات #معا_في2020 و#الذكرى_75_كوينسي لمشاركتنا قصصكم حول الشراكة الأمريكية السعودية. #معاً_في2020".

وتابعت السفارة: "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
06:37 PM

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر فيديو نادراً للقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت

تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً على متن البارجة "كوينسي" بقناة السويس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,666

نشرت السفارة الأمريكية في الرياض عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادراً يعود لعام 1945، ويظهر لقاءً بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

وقالت السفارة: "منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة. يمكنكم استخدام الهاشتاقات #معا_في2020 و#الذكرى_75_كوينسي لمشاركتنا قصصكم حول الشراكة الأمريكية السعودية. #معاً_في2020".

وتابعت السفارة: "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,507
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة