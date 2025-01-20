السفارة الأمريكية بالرياض تنشر فيديو نادراً للقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت

تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً على متن البارجة "كوينسي" بقناة السويس

نشرت السفارة الأمريكية في الرياض عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادراً يعود لعام 1945، ويظهر لقاءً بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاماً، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

وقالت السفارة: "منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة. يمكنكم استخدام الهاشتاقات #معا_في2020 و#الذكرى_75_كوينسي لمشاركتنا قصصكم حول الشراكة الأمريكية السعودية. #معاً_في2020".

وتابعت السفارة: "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020".