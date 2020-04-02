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الحجر الصارم.. هذه الدولة تفصل الرجال عن النساء بسبب "كورونا"

لمدة أسبوعين بهدف وضع مزيد من القيود على التواصل في الشوارع

في إجراء جديد وغير تقليدي، وبينما تتبنى معظم دول العالم الاحترازات الوقائية ذاتها من فيروس كورونا المستجد، شرعت السلطات في بنما في فصل الرجال عن النساء.

ووفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية؛ فإن حكومة بنما اتخذت قرارًا يقضي بفصل الرجال عن النساء، والحرص على عدم التقائهم ببعضهم في الأماكن العامة، لمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وتفرض بنما على مواطنيها قيودًا على التنقل والحركة، ولا تسمح لهم بمغادرة المنزل إلا لقضاء الأغراض الضرورية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" فإن القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، يسمح للنساء بالخروج من منازلهن لشراء الضروريات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة.

أما يوم الأحد، فسيتعين "على الجميع البقاء في منازلهم"، حسبما قال مسؤولون حكوميون، أضافوا أن هذه القيود ستسمر 15 يومًا على الأقل.

ويهدف الإجراء الجديد إلى وضع مزيد من القيود على التواصل في الشوارع؛ بحيث لن يلتقي الجنسان أبدًا لمدة أسبوعين على الأقل.

وجاء في بيان للرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، أن "العدد الكبير من الأشخاص الذين يتجاهلون قيود الحجر المنزلي، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وبحسب مسؤولي الصحة؛ فإن بنما سجلت 1075 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الحجر الصارم.. هذه الدولة تفصل الرجال عن النساء بسبب "كورونا"
سبق

في إجراء جديد وغير تقليدي، وبينما تتبنى معظم دول العالم الاحترازات الوقائية ذاتها من فيروس كورونا المستجد، شرعت السلطات في بنما في فصل الرجال عن النساء.

ووفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية؛ فإن حكومة بنما اتخذت قرارًا يقضي بفصل الرجال عن النساء، والحرص على عدم التقائهم ببعضهم في الأماكن العامة، لمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وتفرض بنما على مواطنيها قيودًا على التنقل والحركة، ولا تسمح لهم بمغادرة المنزل إلا لقضاء الأغراض الضرورية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" فإن القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، يسمح للنساء بالخروج من منازلهن لشراء الضروريات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة.

أما يوم الأحد، فسيتعين "على الجميع البقاء في منازلهم"، حسبما قال مسؤولون حكوميون، أضافوا أن هذه القيود ستسمر 15 يومًا على الأقل.

ويهدف الإجراء الجديد إلى وضع مزيد من القيود على التواصل في الشوارع؛ بحيث لن يلتقي الجنسان أبدًا لمدة أسبوعين على الأقل.

وجاء في بيان للرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، أن "العدد الكبير من الأشخاص الذين يتجاهلون قيود الحجر المنزلي، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وبحسب مسؤولي الصحة؛ فإن بنما سجلت 1075 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:50 AM

الحجر الصارم.. هذه الدولة تفصل الرجال عن النساء بسبب "كورونا"

لمدة أسبوعين بهدف وضع مزيد من القيود على التواصل في الشوارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إجراء جديد وغير تقليدي، وبينما تتبنى معظم دول العالم الاحترازات الوقائية ذاتها من فيروس كورونا المستجد، شرعت السلطات في بنما في فصل الرجال عن النساء.

ووفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية؛ فإن حكومة بنما اتخذت قرارًا يقضي بفصل الرجال عن النساء، والحرص على عدم التقائهم ببعضهم في الأماكن العامة، لمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وتفرض بنما على مواطنيها قيودًا على التنقل والحركة، ولا تسمح لهم بمغادرة المنزل إلا لقضاء الأغراض الضرورية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" فإن القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، يسمح للنساء بالخروج من منازلهن لشراء الضروريات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة.

أما يوم الأحد، فسيتعين "على الجميع البقاء في منازلهم"، حسبما قال مسؤولون حكوميون، أضافوا أن هذه القيود ستسمر 15 يومًا على الأقل.

ويهدف الإجراء الجديد إلى وضع مزيد من القيود على التواصل في الشوارع؛ بحيث لن يلتقي الجنسان أبدًا لمدة أسبوعين على الأقل.

وجاء في بيان للرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، أن "العدد الكبير من الأشخاص الذين يتجاهلون قيود الحجر المنزلي، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وبحسب مسؤولي الصحة؛ فإن بنما سجلت 1075 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.

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