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المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:03 AM

المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

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