سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-25 سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 12:03 AM

المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.