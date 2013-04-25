سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.
المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.
سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.
المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.