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"الجوازات" تُنهي إجراءات أكثر من 9.7 مليون معتمر عبر منافذ المملكة

من بداية موسم العمرة وسخّرت كل الإمكانيات التقنية الحديثة في عملها

استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية (البرية، والبحرية، والجوية) ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة؛ ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، بإعداد خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه.

وأكملت الجوازات استعدادها منذ وقت مبكر؛ وذلك بتطبيق خطتها السنوية التي تهدف لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة من قِبَل منسوبي الجوازات المؤهلين والمدربين على التعامل الأمثل مع المسافرين، بالإضافة إلى العنصر النسائي في إدخال بيانات الحجاج واستكمال إجراءاتهم في الحاسب الآلي.

وكشفت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) لأداء مناسك العمرة من بداية موسم العمرة بتاريخ 1/ 1/ 1440هـ وحتى ظهر يوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ، بلغ عدد القادمين (5.144.431) معتمرًا؛ فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسكهم (4.652.135) معتمرًا.

وعملت المديرية العامة للجوازات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين عبر منافذ المملكة (البرية، والبحرية، والجوية)، وسعت لتسخير كل الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المعتمرين عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتتمنى المديرية العامة للجوازات أن يتقبل الله من المعتمرين أداء مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

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"الجوازات" تُنهي إجراءات أكثر من 9.7 مليون معتمر عبر منافذ المملكة
سبق

استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية (البرية، والبحرية، والجوية) ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة؛ ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، بإعداد خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه.

وأكملت الجوازات استعدادها منذ وقت مبكر؛ وذلك بتطبيق خطتها السنوية التي تهدف لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة من قِبَل منسوبي الجوازات المؤهلين والمدربين على التعامل الأمثل مع المسافرين، بالإضافة إلى العنصر النسائي في إدخال بيانات الحجاج واستكمال إجراءاتهم في الحاسب الآلي.

وكشفت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) لأداء مناسك العمرة من بداية موسم العمرة بتاريخ 1/ 1/ 1440هـ وحتى ظهر يوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ، بلغ عدد القادمين (5.144.431) معتمرًا؛ فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسكهم (4.652.135) معتمرًا.

وعملت المديرية العامة للجوازات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين عبر منافذ المملكة (البرية، والبحرية، والجوية)، وسعت لتسخير كل الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المعتمرين عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتتمنى المديرية العامة للجوازات أن يتقبل الله من المعتمرين أداء مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
12:55 PM

"الجوازات" تُنهي إجراءات أكثر من 9.7 مليون معتمر عبر منافذ المملكة

من بداية موسم العمرة وسخّرت كل الإمكانيات التقنية الحديثة في عملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية (البرية، والبحرية، والجوية) ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة؛ ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، بإعداد خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه.

وأكملت الجوازات استعدادها منذ وقت مبكر؛ وذلك بتطبيق خطتها السنوية التي تهدف لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة من قِبَل منسوبي الجوازات المؤهلين والمدربين على التعامل الأمثل مع المسافرين، بالإضافة إلى العنصر النسائي في إدخال بيانات الحجاج واستكمال إجراءاتهم في الحاسب الآلي.

وكشفت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) لأداء مناسك العمرة من بداية موسم العمرة بتاريخ 1/ 1/ 1440هـ وحتى ظهر يوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ، بلغ عدد القادمين (5.144.431) معتمرًا؛ فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسكهم (4.652.135) معتمرًا.

وعملت المديرية العامة للجوازات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين عبر منافذ المملكة (البرية، والبحرية، والجوية)، وسعت لتسخير كل الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المعتمرين عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتتمنى المديرية العامة للجوازات أن يتقبل الله من المعتمرين أداء مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

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