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بالصور.. "لكزس" تكشف عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z

تتميّز بتصميمها الرياضي وتقنية عرض المعلومات بالزجاج الأمامي

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة لكزس عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z التي ترمز إلى الجيل القادم من لكزس. وتهدف الشركة إلى تقديم بدائل كهربائية لجميع موديلاتها بحلول عام 2025م.

وتفصيلاً، تتميز السيارة بتصميمها الرياضي، ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية جديدة كليًّا، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، التي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية، والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة.

ويسمح استخدام المفتاح الرقمي للعائلة والأصدقاء بالوصول إلى السيارة دون الحاجة إلى تسليم مفتاح تقليدي، إضافة إلى تشغيل السيارة بهاتف ذكي، وفتح أقفال الأبواب وإغلاقها أيضًا.

ويستخدم السقف البانورامي زجاجًا كهربائيًّا مجهزًا بوظائف ترفيهية، مثل التعتيم للخصوصية، أو الإضاءة. ويوجد في منتصف السقف لوحة تعمل باللمس، تربط بين المقاعد الأمامية والخلفية، وتستخدم للتواصل بين الركاب.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بالصور.. "لكزس" تكشف عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z
سبق

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة لكزس عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z التي ترمز إلى الجيل القادم من لكزس. وتهدف الشركة إلى تقديم بدائل كهربائية لجميع موديلاتها بحلول عام 2025م.

وتفصيلاً، تتميز السيارة بتصميمها الرياضي، ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية جديدة كليًّا، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، التي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية، والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة.

ويسمح استخدام المفتاح الرقمي للعائلة والأصدقاء بالوصول إلى السيارة دون الحاجة إلى تسليم مفتاح تقليدي، إضافة إلى تشغيل السيارة بهاتف ذكي، وفتح أقفال الأبواب وإغلاقها أيضًا.

ويستخدم السقف البانورامي زجاجًا كهربائيًّا مجهزًا بوظائف ترفيهية، مثل التعتيم للخصوصية، أو الإضاءة. ويوجد في منتصف السقف لوحة تعمل باللمس، تربط بين المقاعد الأمامية والخلفية، وتستخدم للتواصل بين الركاب.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:28 AM

بالصور.. "لكزس" تكشف عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z

تتميّز بتصميمها الرياضي وتقنية عرض المعلومات بالزجاج الأمامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة لكزس عن سيارتها النموذجية الكهربائية LF-Z التي ترمز إلى الجيل القادم من لكزس. وتهدف الشركة إلى تقديم بدائل كهربائية لجميع موديلاتها بحلول عام 2025م.

وتفصيلاً، تتميز السيارة بتصميمها الرياضي، ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية جديدة كليًّا، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، التي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية، والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة.

ويسمح استخدام المفتاح الرقمي للعائلة والأصدقاء بالوصول إلى السيارة دون الحاجة إلى تسليم مفتاح تقليدي، إضافة إلى تشغيل السيارة بهاتف ذكي، وفتح أقفال الأبواب وإغلاقها أيضًا.

ويستخدم السقف البانورامي زجاجًا كهربائيًّا مجهزًا بوظائف ترفيهية، مثل التعتيم للخصوصية، أو الإضاءة. ويوجد في منتصف السقف لوحة تعمل باللمس، تربط بين المقاعد الأمامية والخلفية، وتستخدم للتواصل بين الركاب.

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