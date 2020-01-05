صوّت البرلمان العراقي، اليوم (الأحد)، على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما ذكر تليفزيون "آر تي" الروسي. كما صوت المجلس أيضًا على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية. وذكرت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.

البرلمان العراقي يصوت على إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-05 صوّت البرلمان العراقي، اليوم (الأحد)، على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما ذكر تليفزيون "آر تي" الروسي.



كما صوت المجلس أيضًا على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.



وذكرت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 06:14 PM

البرلمان العراقي يصوت على إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد طالبها بتقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن





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صوّت البرلمان العراقي، اليوم (الأحد)، على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما ذكر تليفزيون "آر تي" الروسي.



كما صوت المجلس أيضًا على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.



وذكرت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.