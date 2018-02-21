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أمانة جدة تُرسي 46 مشروعاً استثمارياً بأكثر من 39 مليون ريال

خلال العام الماضي.. وتعتزم طرح 4 مجموعات متنوعة الاستثمار

طرحت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2017م، 144 فرصة استثمارية؛ فيما بلغ إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها 46 فرصة استثمارية؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة محافظة جدة؛ في حين تجاوزت القيمة الاستثمارية لتك المشاريع مبلغ الـ39 مليوناً و270 ألف ريال بمساحة إجمالية 237650م2، إلى جانب ذلك بلغ عدد الرخص الصادرة للعقود الاستثمارية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 260 رخصة.

وتعتزم أمانة جدة -خلال العام الحالي- طرح 4 مجموعات استثمارية متنوعة الاستخدام، تشمل أنشطة تعليمية وترفيهية وملاعب رياضية ومراكز ومحلات تجارية وأكشاك، إضافة لمسارات سيارات وصرافات آلية وأنشطة نسائية، وسيتم الإعلان عن تلك المشاريع وفق الآلية المتبعة وعبر القنوات المخصصة لذلك.

وتسعى أمانة محافظة جدة -بصفة مستمرة- إلى تكوين بيئة جذب واستقطاب للمستثمرين وتنمية وتشجيع الاستثمارات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية 2030؛ حيث عَمِلت على تطوير منظومة إلكترونية للاستثمار بأحدث التقنيات؛ من خلال القنوات المختلفة، تقوم على تسريع الأعمال وتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال دورة عمل متكاملة تُمكّن المستثمرين من معرفة فرص استثمار الأراضي الحكومية والمرافق البلدية في محافظة جدة والمشاركة فيها، وكذلك الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات والشراء الإلكتروني لها، ومتابعة مواعيد الإعلان عن الفرص الاستثمارية والخدمات الأخرى؛ من فتح المظاريف والترسية، كما تُمَكّن الراغبين في الاستثمار من الاطلاع على لوائح وتنظيمات الاستثمار في جدة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت مؤخراً تطبيق "مستثمر جدة"، الذي يُعَد أول تطبيق على الهواتف الذكية على مستوى المملكة يوفر خدمات إلكترونية تفاعلية للمستثمرين.

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أمانة جدة تُرسي 46 مشروعاً استثمارياً بأكثر من 39 مليون ريال
سبق

طرحت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2017م، 144 فرصة استثمارية؛ فيما بلغ إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها 46 فرصة استثمارية؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة محافظة جدة؛ في حين تجاوزت القيمة الاستثمارية لتك المشاريع مبلغ الـ39 مليوناً و270 ألف ريال بمساحة إجمالية 237650م2، إلى جانب ذلك بلغ عدد الرخص الصادرة للعقود الاستثمارية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 260 رخصة.

وتعتزم أمانة جدة -خلال العام الحالي- طرح 4 مجموعات استثمارية متنوعة الاستخدام، تشمل أنشطة تعليمية وترفيهية وملاعب رياضية ومراكز ومحلات تجارية وأكشاك، إضافة لمسارات سيارات وصرافات آلية وأنشطة نسائية، وسيتم الإعلان عن تلك المشاريع وفق الآلية المتبعة وعبر القنوات المخصصة لذلك.

وتسعى أمانة محافظة جدة -بصفة مستمرة- إلى تكوين بيئة جذب واستقطاب للمستثمرين وتنمية وتشجيع الاستثمارات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية 2030؛ حيث عَمِلت على تطوير منظومة إلكترونية للاستثمار بأحدث التقنيات؛ من خلال القنوات المختلفة، تقوم على تسريع الأعمال وتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال دورة عمل متكاملة تُمكّن المستثمرين من معرفة فرص استثمار الأراضي الحكومية والمرافق البلدية في محافظة جدة والمشاركة فيها، وكذلك الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات والشراء الإلكتروني لها، ومتابعة مواعيد الإعلان عن الفرص الاستثمارية والخدمات الأخرى؛ من فتح المظاريف والترسية، كما تُمَكّن الراغبين في الاستثمار من الاطلاع على لوائح وتنظيمات الاستثمار في جدة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت مؤخراً تطبيق "مستثمر جدة"، الذي يُعَد أول تطبيق على الهواتف الذكية على مستوى المملكة يوفر خدمات إلكترونية تفاعلية للمستثمرين.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
03:03 PM

أمانة جدة تُرسي 46 مشروعاً استثمارياً بأكثر من 39 مليون ريال

خلال العام الماضي.. وتعتزم طرح 4 مجموعات متنوعة الاستثمار

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عبدالله الراجحي - جدة
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طرحت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2017م، 144 فرصة استثمارية؛ فيما بلغ إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها 46 فرصة استثمارية؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بأمانة محافظة جدة؛ في حين تجاوزت القيمة الاستثمارية لتك المشاريع مبلغ الـ39 مليوناً و270 ألف ريال بمساحة إجمالية 237650م2، إلى جانب ذلك بلغ عدد الرخص الصادرة للعقود الاستثمارية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 260 رخصة.

وتعتزم أمانة جدة -خلال العام الحالي- طرح 4 مجموعات استثمارية متنوعة الاستخدام، تشمل أنشطة تعليمية وترفيهية وملاعب رياضية ومراكز ومحلات تجارية وأكشاك، إضافة لمسارات سيارات وصرافات آلية وأنشطة نسائية، وسيتم الإعلان عن تلك المشاريع وفق الآلية المتبعة وعبر القنوات المخصصة لذلك.

وتسعى أمانة محافظة جدة -بصفة مستمرة- إلى تكوين بيئة جذب واستقطاب للمستثمرين وتنمية وتشجيع الاستثمارات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية 2030؛ حيث عَمِلت على تطوير منظومة إلكترونية للاستثمار بأحدث التقنيات؛ من خلال القنوات المختلفة، تقوم على تسريع الأعمال وتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال دورة عمل متكاملة تُمكّن المستثمرين من معرفة فرص استثمار الأراضي الحكومية والمرافق البلدية في محافظة جدة والمشاركة فيها، وكذلك الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات والشراء الإلكتروني لها، ومتابعة مواعيد الإعلان عن الفرص الاستثمارية والخدمات الأخرى؛ من فتح المظاريف والترسية، كما تُمَكّن الراغبين في الاستثمار من الاطلاع على لوائح وتنظيمات الاستثمار في جدة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت مؤخراً تطبيق "مستثمر جدة"، الذي يُعَد أول تطبيق على الهواتف الذكية على مستوى المملكة يوفر خدمات إلكترونية تفاعلية للمستثمرين.

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