النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقاح جديد يستهدف المتحور "أوميكرون" من تطوير "فايزر"

كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين وواحدة للمطعمين

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، يوم الثلاثاء، البدء في تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما، مصممة خصيصًا لاستهداف المتحور أوميكرون.

وتعتزم الشركتان اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لأوميكرون، كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين، وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الأصلي.

كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي، مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لأوميكرون لدى مَن تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر بيونتك قبل ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعتزم الشركتان دراسة سلامة اللقاحات وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 1400 شخص سيشاركون في التجربة.

وقالت كاثرين جنسين، رئيسة قسم الأبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، في بيان: "بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات المعززة تواصل إتاحة مستوى عالٍ من الحماية ضد اشتداد المرض ودخول المستشفى مع الإصابة بمتحور أوميكرون؛ فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت، وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والسلالات الجديدة مستقبلًا".

وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتين للقاح الأصلي قد لا يكون كافيًا للحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، وأن الحماية التي يوفرها وتحول دون حاجة المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل، حسب ما نقلته "رويترز".

وكان إحصاء لـ"رويترز" قد أظهر أمس الثلاثاء، أن أكثر من 350.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقاح جديد يستهدف المتحور "أوميكرون" من تطوير "فايزر"
سبق

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، يوم الثلاثاء، البدء في تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما، مصممة خصيصًا لاستهداف المتحور أوميكرون.

وتعتزم الشركتان اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لأوميكرون، كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين، وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الأصلي.

كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي، مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لأوميكرون لدى مَن تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر بيونتك قبل ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعتزم الشركتان دراسة سلامة اللقاحات وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 1400 شخص سيشاركون في التجربة.

وقالت كاثرين جنسين، رئيسة قسم الأبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، في بيان: "بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات المعززة تواصل إتاحة مستوى عالٍ من الحماية ضد اشتداد المرض ودخول المستشفى مع الإصابة بمتحور أوميكرون؛ فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت، وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والسلالات الجديدة مستقبلًا".

وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتين للقاح الأصلي قد لا يكون كافيًا للحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، وأن الحماية التي يوفرها وتحول دون حاجة المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل، حسب ما نقلته "رويترز".

وكان إحصاء لـ"رويترز" قد أظهر أمس الثلاثاء، أن أكثر من 350.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:20 AM

لقاح جديد يستهدف المتحور "أوميكرون" من تطوير "فايزر"

كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين وواحدة للمطعمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,250

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، يوم الثلاثاء، البدء في تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما، مصممة خصيصًا لاستهداف المتحور أوميكرون.

وتعتزم الشركتان اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لأوميكرون، كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين، وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الأصلي.

كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي، مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لأوميكرون لدى مَن تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر بيونتك قبل ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعتزم الشركتان دراسة سلامة اللقاحات وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 1400 شخص سيشاركون في التجربة.

وقالت كاثرين جنسين، رئيسة قسم الأبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، في بيان: "بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات المعززة تواصل إتاحة مستوى عالٍ من الحماية ضد اشتداد المرض ودخول المستشفى مع الإصابة بمتحور أوميكرون؛ فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت، وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والسلالات الجديدة مستقبلًا".

وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتين للقاح الأصلي قد لا يكون كافيًا للحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، وأن الحماية التي يوفرها وتحول دون حاجة المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل، حسب ما نقلته "رويترز".

وكان إحصاء لـ"رويترز" قد أظهر أمس الثلاثاء، أن أكثر من 350.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة