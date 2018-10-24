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بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان "كامب نو" معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة
سبق

حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان "كامب نو" معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
07:35 PM

بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان "كامب نو" معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

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