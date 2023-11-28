النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10787.79 نقطة

أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، التطويرية الغذائية، الوطنية للتعليم، والوطنية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، كيان السعودية، العبداللطيف، جازادكو، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، كيان السعودية، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10787.79 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، التطويرية الغذائية، الوطنية للتعليم، والوطنية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، كيان السعودية، العبداللطيف، جازادكو، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، كيان السعودية، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10787.79 نقطة

أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
981

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، التطويرية الغذائية، الوطنية للتعليم، والوطنية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، كيان السعودية، العبداللطيف، جازادكو، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، كيان السعودية، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة