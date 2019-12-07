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تنزانيا.. الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يجري في اليوم الخامس 13 عملية جراحية للأطفال

5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و8 حالات لقسطرة

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 13 عملية جراحية؛ منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و8 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية، 23 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و32 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقاً من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفريق الطبي التطوعي تنزانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنزانيا.. الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يجري في اليوم الخامس 13 عملية جراحية للأطفال
سبق

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 13 عملية جراحية؛ منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و8 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية، 23 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و32 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقاً من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
04:32 PM

تنزانيا.. الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يجري في اليوم الخامس 13 عملية جراحية للأطفال

5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و8 حالات لقسطرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 13 عملية جراحية؛ منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و8 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية، 23 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و32 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقاً من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

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