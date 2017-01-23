النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالرياض

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من منسوبي شرطة المنطقة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً، ونقل لهم تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

وبهذه المناسبة ثمن اللواء فهد المطيري لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض، ومؤكداً في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالرياض
سبق

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من منسوبي شرطة المنطقة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً، ونقل لهم تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

وبهذه المناسبة ثمن اللواء فهد المطيري لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض، ومؤكداً في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
02:14 PM

بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,744

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من منسوبي شرطة المنطقة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً، ونقل لهم تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

وبهذه المناسبة ثمن اللواء فهد المطيري لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض، ومؤكداً في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,656
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,345
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,577
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,506

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة