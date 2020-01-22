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"الجبير" يبحث جلّ القضايا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي

استعرض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‏‎‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي ألكسندر روندوس.

‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎‏‎حضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية ألكسندر روندوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث جلّ القضايا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي
سبق

‏‎‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي ألكسندر روندوس.

‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎‏‎حضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
04:53 PM

"الجبير" يبحث جلّ القضايا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي

استعرض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‎‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي ألكسندر روندوس.

‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎‏‎حضر الاستقبال: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

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