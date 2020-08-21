أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن القول الراجح أن التمساح يحرم أكله، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في حكم أكله. وأوضح الدكتور الخثلان، في تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم، أن العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنهم من ذهب إلى حل أكله، وقالوا إنه حيوان بحري. وأضاف: "القول الثاني أنه يحرم أكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن له نابًا، فهو من الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به الإنسان والحيوان". ورد الدكتور الخثلان على من يقول بجواز أكله معللاً بأنه حيوان بحري قائلاً: "هذا قول غير صحيح، فهو من الحيوانات البرمائية، وليس من الحيوانات البحرية"، مشيرًا إلى أن القول الراجح أن التمساح محرم، يحرم أكله. وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لمجموعة أشخاص اصطادوا تمساحًا؛ وهو ما أثار الاستغراب والتساؤلات حول حكم أكله!

"الخثلان": أكل التمساح مختلف فيه والقول الراجح أنه "حرام" عبدالحكيم شار سبق 2019-08-20 أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن القول الراجح أن التمساح يحرم أكله، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في حكم أكله.



وأوضح الدكتور الخثلان، في تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم، أن العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنهم من ذهب إلى حل أكله، وقالوا إنه حيوان بحري.



وأضاف: "القول الثاني أنه يحرم أكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن له نابًا، فهو من الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به الإنسان والحيوان".



ورد الدكتور الخثلان على من يقول بجواز أكله معللاً بأنه حيوان بحري قائلاً: "هذا قول غير صحيح، فهو من الحيوانات البرمائية، وليس من الحيوانات البحرية"، مشيرًا إلى أن القول الراجح أن التمساح محرم، يحرم أكله.



وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لمجموعة أشخاص اصطادوا تمساحًا؛ وهو ما أثار الاستغراب والتساؤلات حول حكم أكله!

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 10:42 PM

"الخثلان": أكل التمساح مختلف فيه والقول الراجح أنه "حرام" بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل لأشخاص اصطادوا تمساحًا وأكلوه





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أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن القول الراجح أن التمساح يحرم أكله، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في حكم أكله.



وأوضح الدكتور الخثلان، في تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم، أن العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنهم من ذهب إلى حل أكله، وقالوا إنه حيوان بحري.



وأضاف: "القول الثاني أنه يحرم أكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن له نابًا، فهو من الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به الإنسان والحيوان".



ورد الدكتور الخثلان على من يقول بجواز أكله معللاً بأنه حيوان بحري قائلاً: "هذا قول غير صحيح، فهو من الحيوانات البرمائية، وليس من الحيوانات البحرية"، مشيرًا إلى أن القول الراجح أن التمساح محرم، يحرم أكله.



وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لمجموعة أشخاص اصطادوا تمساحًا؛ وهو ما أثار الاستغراب والتساؤلات حول حكم أكله!