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فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

يبلغ من العمر 7 سنوات ولا يستطيع الكلام.. وأسرته تناشد بالمساعدة للعثور عليه

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.

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فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه
سبق

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:51 AM
اخر تعديل
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
02:31 PM

فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

يبلغ من العمر 7 سنوات ولا يستطيع الكلام.. وأسرته تناشد بالمساعدة للعثور عليه

A A A
محمد طيران - الرياض
10
9,810

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.

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200 مليون

26 ديسمبر
23,672
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