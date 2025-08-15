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المكسيك: 5618 إصابة جديدة و615 حالة وفاة كورونا

إجمالي الإصابات 511369 والضحايا 55908

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 615 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة، إلى 511369 حالة والوفاة إلى 55908.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 5618 إصابة جديدة و615 حالة وفاة كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 615 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة، إلى 511369 حالة والوفاة إلى 55908.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:41 AM

المكسيك: 5618 إصابة جديدة و615 حالة وفاة كورونا

إجمالي الإصابات 511369 والضحايا 55908

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 615 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة، إلى 511369 حالة والوفاة إلى 55908.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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