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شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

الحجز عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا لتقليل التزاحم عند نقاط البيع

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حاليًا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية حجز العربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا؛ لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم؛ مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام
سبق

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حاليًا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية حجز العربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا؛ لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم؛ مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:51 AM

شاهد.. 3 آلاف عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

الحجز عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا لتقليل التزاحم عند نقاط البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي، بأن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حاليًا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية حجز العربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذاتيًّا؛ لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم؛ مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

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