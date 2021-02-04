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أرملة لقمان سليم تطالب بتحقيق دولي في اغتياله

أسرته رفضت تسلم الجثمان

طالبت أرملة الناشط اللبناني المقتول لقمان سليم، اليوم (الخميس)، بتحقيق دولي في ظروف اغتياله رمياً بالرصاص في منطقة العدوسية جنوبي لبنان.

من جهتها أعلنت أسرة "سليم" أنها لن تتسلم جثمانه، وأنه سينقل من مستشفى صيدا الحكومي إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بيروت، وفقاً لـ"الحرة".

وسيشرح جثمان "سليم" في المستشفى التي سينقل إليها؛ لمعرفة ملابسات اغتياله وعدد الرصاصات التي أدت إلى مقتله.

وكان موسى خوري محامي الأسرة، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن ضابطاً في القوى الأمنية أبلغه أن "سليم" تلقى أربع رصاصات أدت إلى مقتله.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أرملة لقمان سليم تطالب بتحقيق دولي في اغتياله
سبق

طالبت أرملة الناشط اللبناني المقتول لقمان سليم، اليوم (الخميس)، بتحقيق دولي في ظروف اغتياله رمياً بالرصاص في منطقة العدوسية جنوبي لبنان.

من جهتها أعلنت أسرة "سليم" أنها لن تتسلم جثمانه، وأنه سينقل من مستشفى صيدا الحكومي إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بيروت، وفقاً لـ"الحرة".

وسيشرح جثمان "سليم" في المستشفى التي سينقل إليها؛ لمعرفة ملابسات اغتياله وعدد الرصاصات التي أدت إلى مقتله.

وكان موسى خوري محامي الأسرة، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن ضابطاً في القوى الأمنية أبلغه أن "سليم" تلقى أربع رصاصات أدت إلى مقتله.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
07:26 PM

أرملة لقمان سليم تطالب بتحقيق دولي في اغتياله

أسرته رفضت تسلم الجثمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت أرملة الناشط اللبناني المقتول لقمان سليم، اليوم (الخميس)، بتحقيق دولي في ظروف اغتياله رمياً بالرصاص في منطقة العدوسية جنوبي لبنان.

من جهتها أعلنت أسرة "سليم" أنها لن تتسلم جثمانه، وأنه سينقل من مستشفى صيدا الحكومي إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بيروت، وفقاً لـ"الحرة".

وسيشرح جثمان "سليم" في المستشفى التي سينقل إليها؛ لمعرفة ملابسات اغتياله وعدد الرصاصات التي أدت إلى مقتله.

وكان موسى خوري محامي الأسرة، قد ذكر في وقت سابق اليوم أن ضابطاً في القوى الأمنية أبلغه أن "سليم" تلقى أربع رصاصات أدت إلى مقتله.

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