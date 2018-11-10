"السعودية" تحتفل باليوم العالمي للعلم

يؤكد على الدور الذي يقوم به العلماء

احتفلت المملكة العربية السعودية، اليوم، باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية، والذي يهدف إلى ربط العلم بالمجتمع، وضمان إطلاع الناس على التطورات في مجال العلم.

ويؤكد على الدور الذي يقوم به العلماء في توسيع فهمنا لهذا الكوكب الهائل والملقب ببيتنا الكبير وفي جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة.

وتشارك المملكة في عدد من البرامج الداعمة لاقتصاد المعرفة ولتعزيز فرص التعلم على المستوى المحلي والعالمي، والتركيز على أن العلم حق للجميع ودون تمييز، وهو عنوان اليوم العالمي للعلم لهذا العام.

واعتمدت الأمم المتحدة موضوع: "العلم بوصفه حقًا من حقوق الإنسان"، احتفاءً بالذكرى السنوية الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 27 منه على أن: "(1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه، و(2) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".

ويدعو هذا الموضوع إلى أن يشارك الجميع في العلوم، وأن يستفيدوا منها؛ للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وشاركت المملكة في أكاديمية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بألمانيا لعامي 2017-2018 بأكثر من ٣٠ مشاركًا من الشباب والشابات السعوديين الذين تبنوا فكر المعرفة والتبادل الثقافي، من خلال برامج دايركشن للمسؤولية الاجتماعية، وبرامج دايركشن للتبادل المعرفي والثقافي.

وحوّل الأعضاء المشاركون المعرفة التي حصلوا عليها إلى مبادرات نوعية يتم تطبيقها حاليًا في المملكة لمشاركة المعرفة مع المجتمع المحلي. وأوضح رئيس مجلس إدارة دايركشن للمسؤولية الاجتماعية، الدكتور شادي بن فؤاد خوندنه، أن المبادرات المعرفية والتي تمت بشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة وغرفة جدة؛ تم تسجيلها رسميًا في الأمم المتحدة، وأن المملكة من أكبر الداعمين لفكر المشاركة المعرفية وأنها حق مكتسب للجميع، فكل القطاعات اليوم تقدم عددًا من البرامج واللقاءات العلمية المجانية والمتاحة للجميع، لتنمية وتطوير المجتمع وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقالت مديرة برامج المسؤولية الاجتماعية، المهندسة نسمة حسن، إن دايركشن؛ تتيح فرص العلم والتعلم للجميع، وتركز على موضوع المعرفة العميقة والمستدامة، بحيث تساهم في تحويل المعرفة إلى عمل يستفيد منه الفرد والمجتمع.

وأكدت رئيسة فريق المبادرات، فاتن الشهري، أن للمبادرات المعرفية دورًا فاعلاً في رفع مستوى المعرفة على صعيد الأفراد والمجتمعات، موضحةً أن تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة تخلق مجتمعات بأبعاد معرفية متنوعة من ناحية الأفكار والخبرات، والتي توصلنا إلى تحقيق مفهوم المجتمعات المتكاملة الداعمة للتنمية.

وركزت "الشهري" إلى أن مشاركة الفرد في المبادرات المعرفية توسع مدارك الفكر والتواصل وتساهم في خلق مجتمع المعرفة الذي هدفت إليه رؤية ٢٠٣٠.

وأضافت أن "دايركشن" تميزت في برامجها المعرفية والثقافية بحبكة التنظيم ودقة الأهداف، ففتحت المجال للمشتركين بممارسة المعارف المختلفة دوليًا.

وقالت إنه على سبيل المثال لا الحصر؛ "تمكنا في برنامج المنظمات الدولية من محاورة المسؤولين في الأمم المتحدة بجنيف لتبادل الخبرات، وأجابوا على استفساراتنا بشفافية وموضوعية، والذي زاد من العمق المعرفي لدينا".

وأشارت إلى أن "دايركشن تسهم بعرض المعرفة وفرص التعلم بشكل جديد وعصري يتلاءم مع حاجة العصر، فتنقلهم من قراءة المعلومات في الكتب والصحف وعلى صفحات الشبكة العنكبوتية، إلى ممارسة ومعايشة المعرفة من جميع جوانبها الحية، لتصبح تجربة تحمل في طياتها الكثير من العلم في القليل من الوقت.

وركزت على أن دايركشن ببرامجها المعرفية والثقافية أفسحت المجال لإعطاء حق الإنسان في العلم بشكل فريد بعيدًا عن النمطية لتثري العقول بالمعرفة من كل جوانبها.