"أمير الشرقية" يطلع على خطط وزارة السياحة لتطوير الأنشطة بالمنطقة

لتحديد أهم المواقع السياحية والاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء على خطط وزارة السياحة المستقبلية وتحديد أهم المواقع السياحية والاستثمارية في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

جاء ذلك خلال استقباله الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق والذي قدم شرحاً عن جهود الوزارة في تفعيل الدور السياحي في المنطقة الشرقية بصفتها واحدة من أهم المناطق السياحية في المملكة لما تمتلكه من مقومات سياحية كبيرة، بالإضافة لموقعها المميز على ساحل الخليج العربي .

وقدم وكيل الوزارة شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعم أنشطة الوزارة في المنطقة والعمل على رفع مستوى جاهزيتها لبرامج الوزارة وتطويرها لما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.