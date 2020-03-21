وزير الإسكان: لنتعاون معاً من أجل حماية الوطن ومن فيه

قدّم جملة من النصائح لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا"

عبّر وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل عن ثقته اللا محدودة في القيادة الرشيدة، التي أثبتت للعالم حرصها على صحة الإنسان، وجعلت ذلك من أولويات اهتماماتها، وترجمت ذلك عبر القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم.

وقال "الحقيل" في تغريدة من حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نثق بالقرارات التي أصدرتها اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس "كورونا" برئاسة وزير الصحة وبمشاركة 18 جهة حكومية، وتلك القرارات جاءت حتى لا تكون الأيام القادمة أصعب.

ونصح المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، بجانب العزل الصحي لمن تظهر عليهم أعراض مثل ضيق في التنفس أو الكحة أو الحرارة، مشدداً على ضرورة أن نكون يداً واحدة وقلباً واحداً لحماية الوطن وكل من فيه.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدة قرارات احترازية للحد من انتشار "كورونا" داخل المملكة، والتي كان لها أثر وقائي كبير، بينها تعليق الدراسة في جميع المراحل وتفعيل التعليم عن بعد، وتعليق الحضور في الجهات الحكومية وتفعيل العمل عن بعد، وكذلك إغلاق المولات والمراكز التجارية وصوالين الحلاقة والتجميل، ومنع الصلاة في المساجد والجوامع، وتعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية والأنشطة الرياضية وغيرها من الإجراءات.